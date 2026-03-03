Ini Kontribusi Pekerja Perempuan di Industri Sawit RI

JAKARTA - Kontribusi penting pekerja perempuan dalam industri sawit di Tanah Air. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) akan terus mendorong penguatan kapasitas pekerja perempuan, perusahaan, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan lingkungan kerja yang manusiawi, adil dan berkelanjutan.

Ketua Gapki Cabang Sulawesi Dony Yoga Perdana menyampaikan bahwa pekerja perempuan memiliki kontribusi penting dalam rantai produksi sawit di Sulawesi.

“Ada kurang lebih 10,68% komposisi karyawan perempuan dari total karyawan tetap yang bekerja di industri perkebunan di wilayah Sulawesi,” katanya dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Gapki menggelar kegiatan Sawit Indonesia Ramah Pekerja Perempuan: Pertemuan Pemangku Kepentingan dan Lokakarya Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Sawit di Sulawesi pada 11–12 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi langkah nyata Gapki untuk memperkuat perlindungan pekerja perempuan di sektor sawit melalui kolaborasi lintas pihak dan penguatan praktik kerja yang adil serta bermartabat.

Acara diselenggarakan Gapki dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) serta mitra terkait. Dukungan tersebut merupakan bagian dari penguatan sawit berkelanjutan, termasuk integrasi prinsip kesetaraan gender dalam program pendanaan sawit berkelanjutan.