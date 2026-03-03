Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Kontribusi Pekerja Perempuan di Industri Sawit RI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |17:00 WIB
Ini Kontribusi Pekerja Perempuan di Industri Sawit RI
Ini Kontribusi Pekerja Perempuan di Industri Sawit RI (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kontribusi penting pekerja perempuan dalam industri sawit di Tanah Air. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) akan terus mendorong penguatan kapasitas pekerja perempuan, perusahaan, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan lingkungan kerja yang manusiawi, adil dan berkelanjutan.

Ketua Gapki Cabang Sulawesi Dony Yoga Perdana menyampaikan bahwa pekerja perempuan memiliki kontribusi penting dalam rantai produksi sawit di Sulawesi. 

“Ada kurang lebih 10,68% komposisi karyawan perempuan dari total karyawan tetap yang bekerja di industri perkebunan di wilayah Sulawesi,” katanya dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Gapki menggelar kegiatan Sawit Indonesia Ramah Pekerja Perempuan: Pertemuan Pemangku Kepentingan dan Lokakarya Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Sawit di Sulawesi pada 11–12 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi langkah nyata Gapki untuk memperkuat perlindungan pekerja perempuan di sektor sawit melalui kolaborasi lintas pihak dan penguatan praktik kerja yang adil serta bermartabat.

Acara diselenggarakan Gapki dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) serta mitra terkait. Dukungan tersebut merupakan bagian dari penguatan sawit berkelanjutan, termasuk integrasi prinsip kesetaraan gender dalam program pendanaan sawit berkelanjutan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200823/sawit-9qOJ_large.jpg
RI Ubah Limbah Sawit Jadi BioCNG, Pabrik Ditargetkan Beroperasi 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199246/sawit-mfVX_large.jpg
Ekspor Sawit Indonesia 2,75 Juta Ton, Melonjak 102 Persen di Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199239/sawit-poPB_large.jpg
Ditopang Sawit, Ini Bukti Aset BUMN Perkebunan Makin Produktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190184/sawit-zpe3_large.jpg
Daftar 10 Provinsi Penghasil Kelapa Sawit Terbesar di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182801/sawit-SVLt_large.jpg
Potensi Besar, RI Perkuat Ekspor Lidi Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180375/sawit-1DLa_large.jpg
Petani Sawit RI Naik Kelas, Kejar Produktivitas Perusahaan Perkebunan Besar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement