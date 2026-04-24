Berapa Gaji Sopir PO Bus Indonesia? Segini Kisarannya

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |21:15 WIB
JAKARTA — Berapa gaji sopir PO bus Indonesia? Segini kisarannya.

Besaran gaji sopir PO bus tidak memiliki patokan pasti. Namun, kisarannya dapat mencapai Rp3 juta hingga puluhan juta rupiah.

Profesi ini masih banyak diminati karena dianggap memiliki penghasilan yang cukup menggiurkan, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan mengemudi bus.

Banyak faktor yang menentukan besaran gaji sopir PO bus di Indonesia, seperti sistem premi per perjalanan (ritase), jarak tempuh rute, tipe bus (AKAP atau pariwisata), serta kebijakan bagi hasil atau gaji pokok bulanan. Semakin jauh jarak tempuh dan semakin sering perjalanan (PP), semakin tinggi pendapatan sopir.

Menjadi sopir bus memang dapat menjadi salah satu pilihan karier yang menjanjikan, terutama dari sisi penghasilan. Namun, profesi ini juga membutuhkan keahlian dan pengalaman yang memadai, serta tanggung jawab besar dalam mengemudikan kendaraan dan menjaga keselamatan penumpang.

