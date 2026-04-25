Ribuan Pelari Ramaikan Adhyaksa International Run 2026, BNI Dukung Sport Tourism di Bali

BNI mendukung ajang Adhyaksa International Run 2026 yang diikuti 3.500 pelari dari dalam dan luar negeri. (Foto: dok BNI)

BALI - Sebanyak 3.500 pelari dari dalam dan luar negeri akan ambil bagian pada ajang Adhyaksa International Run 2026, yang digelar di Peninsula Nusa Dua, Bali, pada Minggu, 26 April 2026.

Didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), ajang ini tidak hanya menjadi perhelatan olahraga, tetapi juga bagian dari upaya mendorong pertumbuhan sport tourism, ekonomi lokal, serta akselerasi transformasi digital di Indonesia.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, tingginya partisipasi pelari terdiri dari 600 peserta Half Marathon, 1.500 peserta 10K, dan 1.400 peserta 5K mencerminkan semakin kuatnya tren gaya hidup sehat di masyarakat, sekaligus meningkatnya daya tarik Indonesia sebagai destinasi sport tourism kelas dunia.

“BNI melihat ajang ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat sinergi antara sektor olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kehadiran pelari internasional juga memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah,” ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Lebih dari sekadar ajang lari, kegiatan ini menghadirkan pengalaman terintegrasi antara olahraga, rekreasi, dan keberlanjutan lingkungan melalui tema “Better Air for The Future”. Tema tersebut mendorong kesadaran kolektif akan pentingnya kualitas udara dan gaya hidup berkelanjutan, sejalan dengan berbagai inisiatif nasional dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai bagian dari komitmennya dalam mempercepat inklusi keuangan dan digitalisasi, BNI menghadirkan berbagai solusi perbankan digital yang terintegrasi selama acara berlangsung. Mulai dari pembukaan rekening secara instan, kemudahan transaksi melalui QRIS, hingga optimalisasi penggunaan aplikasi wondr by BNI.

Beragam program menarik juga dihadirkan untuk memberikan nilai tambah bagi peserta dan pengunjung, antara lain cashback kartu kredit hingga Rp500.000, reward pembukaan rekening hingga Rp100.000, cashback transaksi kartu debit BNI hingga 10 persen (maksimal Rp80.000), dan berbagai penawaran spesial melalui QRIS wondr by BNI