7 Platform Trading Crypto Institusional Terbaik

JAKARTA - Layanan crypto institusional adalah solusi aset digital yang dirancang khusus untuk kebutuhan perusahaan dan institusi, bukan pengguna retail. Berbeda dari layanan crypto biasa, solusi ini menawarkan kapasitas transaksi besar, keamanan tingkat institusi, serta pelaporan yang lebih komprehensif.

Seiring berkembangnya kebutuhan bisnis global, banyak perusahaan mulai mengadopsi institutional crypto trading untuk meningkatkan efisiensi operasional dan diversifikasi aset. Selain itu, penggunaan crypto dalam aktivitas treasury juga memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan sistem keuangan konvensional.

Namun demikian, memilih platform trading crypto institusional yang tepat menjadi langkah penting, karena setiap platform memiliki keunggulan berbeda. Mulai dari likuiditas, keamanan, hingga dukungan teknologi, semuanya harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Berikut 7 platform trading crypto institusional terbaik yang bisa kamu gunakan:

1. Pintu Institusional

Pintu adalah aplikasi crypto yang telah diunduh lebih dari 10 juta kali dan memiliki banyak pilihan aset dengan lebih dari 320+ token, serta telah resmi terdaftar dan berada di bawah pengawasan OJK.

Sebagai solusi crypto yang dibuat khusus untuk perusahaan dan institusi, Pintu Institusional dirancang untuk mendukung kebutuhan operasional sekaligus investasi korporasi secara menyeluruh. Layanan ini relevan untuk berbagai sektor industri, seperti trading dan import-export, tourism dan hospitality, manufacturing, software dan IT vendor, hingga financial services.

Pintu Institusional menonjol melalui berbagai keunggulan utama yang dirancang untuk kebutuhan bisnis modern. Pertama, platform ini menawarkan deep liquidity and fast execution, sehingga perusahaan dapat melakukan transaksi dalam volume besar tanpa hambatan berarti. Selain itu, kecepatan eksekusi menjadi faktor penting dalam menjaga efisiensi trading.

Dari sisi keamanan, Pintu menghadirkan secure and regulated custody, yang berarti aset perusahaan disimpan dengan kustodian teregulasi dan dilindungi dengan standar keamanan kelas institusi. Oleh karena itu, perusahaan tidak perlu khawatir mengenai risiko penyimpanan aset digital.

Selanjutnya, setiap klien institusional akan mendapatkan dedicated relationship manager, yang membantu dalam perencanaan strategi investasi maupun pengelolaan treasury perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan terarah.

Pintu juga menyediakan trading API for automation, sehingga perusahaan dapat mengintegrasikan sistem internal mereka dengan platform trading. Hal ini memungkinkan otomatisasi proses transaksi.