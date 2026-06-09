Transformasi Wealth Management Makin Kuat, BRI Raih Best Private Bank Versi Global Private Banker

BRI raih penghargaan Best Private Bank di Indonesia pada ajang Global Private Banking Innovation Awards 2026. (Foto: dok BRI)

SINGAPURA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali meraih pengakuan internasional dengan mendapatkan penghargaan Best Private Bank di Indonesia pada ajang Global Private Banking Innovation Awards 2026, yang diselenggarakan oleh Global Private Banker di Singapura, Kamis (4/6/2026).

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas transformasi wealth management BRI yang terus diperkuat untuk menjawab kebutuhan nasabah, khususnya di segmen affluent dan high net worth individuals.

Dalam penilaiannya, Global Private Banker menyoroti keberhasilan transformasi wealth management BRI melalui inisiatif Wealth Ecosystem Transformation yang memperkuat pendekatan advisory dan pengalaman nasabah.

Transformasi tersebut turut mendorong pertumbuhan jumlah investor baru sebesar 280,68 persen serta peningkatan dana kelolaan reksa dana (mutual fund under management) sebesar 93,31 persen hingga Desember 2025.

Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto menilai penghargaan tersebut mencerminkan semakin pentingnya peran wealth management dalam mendampingi nasabah menghadapi kebutuhan finansial yang kian kompleks. Menurutnya, nasabah saat ini tidak hanya membutuhkan akses terhadap berbagai solusi keuangan, tetapi juga perspektif dan pendampingan yang membantu mereka mengambil keputusan secara lebih terukur.