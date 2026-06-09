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Pegadaian dan Bank Syariah Nasional Kolaborasi Pendanaan dan Integrasi Layanan Digital

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |21:20 WIB
Pegadaian dan Bank Syariah Nasional Kolaborasi Pendanaan dan Integrasi Layanan Digital
Pegadaian dan Bank Syariah Nasional kolaborasi pendanaan dan integrasi layanan digital. (Foto: dok Pegadaian)
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JAKARTA – PT Pegadaian dan Bank Syariah Nasional (BSN) resmi bersinergi melalui penandatanganan perjanjian fasilitas pembiayaan modal kerja komprehensif. Kedua belah pihak berkomitmen penuh untuk saling menyokong penguatan likuiditas dan ekspansi layanan finansial berbasis syariah. Prosesi penandatanganan perjanjian tersebut dilangsungkan dengan khidmat di Menara 1 BTN, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian Ferdian Timur Satyagraha, Direktur Utama PT Bank Syariah Nasional Alex Sofjan Noor, beserta jajaran dari masing-masing perusahaan.

"Pegadaian dan BSN resmi bersinergi dalam pembiayaan senilai Rp1,4 triliun ini bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan wujud nyata dari besarnya kepercayaan institusi finansial terhadap fundamental bisnis Pegadaian yang terus bertumbuh solid,” ujar Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha.

“Kerja sama ini akan menjadi motor penggerak baru bagi kami untuk memperluas jangkauan pembiayaan modal kerja yang inklusif, sekaligus mempercepat transformasi digital yang sedang gencar kami lakukan demi memberikan kemudahan mutakhir bagi seluruh nasabah," katanya.

Tidak berhenti pada aspek pembiayaan konvensional, penandatanganan perjanjian ini juga dibarengi dengan komitmen teguh kedua belah pihak untuk mengintegrasikan layanan mereka secara digital. Langkah ini diambil demi merespons tuntutan zaman yang serba digital serta memastikan kenyamanan transaksi tanpa batas bagi nasabah kedua institusi di era modern.

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