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125 Tahun Mengabdi untuk Negeri, Pegadaian Terus Berikan Layanan Terdepan

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |17:03 WIB
125 Tahun Mengabdi untuk Negeri, Pegadaian Terus Berikan Layanan Terdepan
125 tahun Pegadaian memberikan berbagai layanan keuangan untuk masyarakat. (Foto: dok Pegadaian)
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JAKARTA – PT Pegadaian mempertegas komitmennya sebagai institusi keuangan yang adaptif dan tepercaya di Indonesia. Setelah lebih dari 125 tahun memberikan berbagai layanan keuangan untuk masyarakat, Pegadaian tidak hanya berhasil mempertahankan eksistensinya melintasi generasi, tetapi juga sukses bertransformasi menjawab tuntutan zaman.

Langkah transformasi ini membuahkan hasil yang impresif. Pegadaian yang dahulu identik dengan layanan gadai tradisional, kini telah berevolusi menjadi penyedia solusi finansial yang jauh lebih luas dan terdigitalisasi, termasuk memimpin pasar ekosistem investasi emas dan layanan bullion nasional. Perluasan portofolio bisnis ini menjadi motor penggerak pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan secara signifikan.

Hingga saat ini, skala bisnis Pegadaian terus meluas secara masif dengan melayani lebih dari 19 juta nasabah yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Pertumbuhan basis nasabah ini didukung penuh oleh keandalan infrastruktur fisik berupa lebih dari 4.000 outlet operasional di Indonesia.

Apresiasi besar atas pencapaian ini disampaikan langsung oleh Kepala Departemen Layanan Outlet dan Prioritas PT Pegadaian, Shinta Kusumastuti. Ia menggarisbawahi bahwa loyalitas nasabah adalah pilar utama di balik performa gemilang perusahaan sepanjang tahun lalu.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 19 juta nasabah Pegadaian. Berkat kepercayaan yang begitu besar, Pegadaian berhasil membukukan pencapaian yang cukup luar biasa di tahun 2025. Laba bersih perusahaan tumbuh signifikan sebesar 40 persen hingga menyentuh angka sekitar Rp 8,3 triliun. Tidak hanya itu, Pegadaian juga kokoh mempertahankan pangsa pasar (market share) gadai nasional di kisaran 80 persen,” ucap Shinta.

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