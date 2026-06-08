Pegadaian Dinobatkan Jadi Best Company to Work For in Asia untuk Kedelapan Kalinya

JAKARTA – PT Pegadaian kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu tempat kerja terbaik dengan kembali dinobatkan sebagai Best Company to Work For in Asia 2026 oleh HR Asia untuk kedelapan kalinya. Penghargaan bergengsi ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan Pegadaian dalam menjadi rumah bagi talenta terbaik yang berdaya saing tinggi, serta kemampuannya menciptakan lingkungan kerja dengan tingkat kepuasan karyawan yang luar biasa di seluruh Asia.

Pada malam penganugerahan yang diselenggarakan langsung di Jakarta, pada Jumat (5/6/2026), Pegadaian memborong lima penghargaan, lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya memborong empat kategori penghargaan. Hal ini menegaskan keunggulannya kinerja HC Pegadaian di berbagai pilar pengelolaan sumber daya manusia.

Adapun Kelima penghargaan tersebut meliputi HR Asia Best Company to Work For 2026 Indonesia Chapter, HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards 2026, HR Asia Tech Empowerment Awards 2026, HR Asia People Transformation Awards 2026, serta HR Asia Sustainable Workplace Awards 2026. Pencapaian ini mencerminkan bahwa komitmen Pegadaian dalam mengelola karyawannya telah mencakup aspek inklusivitas, adopsi teknologi modern, transformasi berkelanjutan, hingga kesejahteraan lingkungan kerja.

Hadir menerima penghargaan tersebut Direktur Human Capital PT Pegadaian Tribuana Tunggadewi. Ia mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas apresiasi bertaraf internasional tersebut kepada perusahaan. Manajemen berharap rentetan penghargaan ini mampu menjadi motor penggerak dan tambahan motivasi bagi seluruh Insan Pegadaian di manapun berada untuk terus memberikan performa terbaiknya.

"Alhamdulillah, ini adalah pencapaian luar biasa bagi Pegadaian. Untuk kedelapan kalinya dinobatkan sebagai Best Company To Work For in Asia. Penghargaan ini menjadi komitmen dan motivasi kuat bagi kami, Insan Pegadaian, untuk terus bergerak maju mewujudkan tujuan besar bersama dalam mengEMASkan Indonesia dan terus memberikan yang terbaik bagi nasabah dengan melayani sepenuh hati," ucap Dewi.

Ia juga menambahkan, sebagai perusahaan Jasa Keuangan Non-Bank yang sukses mencetak talenta-talenta terbaik di Indonesia. Melalui implementasi Employee Value Proposition (EVP) yang terukur dan terarah, Pegadaian berkomitmen penuh untuk senantiasa menciptakan ekosistem kerja yang aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan karier yang sehat bagi seluruh jajarannya.

PT Pegadaian memiliki Employee Value Proposition (EVP) utama yaitu 'MengEMASkan Indonesia'. Apresiasi internasional ini sekaligus menjadi bukti otentik bahwa perusahaan telah berhasil membentuk karyawan agar bertalenta unggul, agile, dan produktif.