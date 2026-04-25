Kartini Tangguh, Kisah Mantri Perempuan BRI Buka Akses Keuangan Masyarakat di Wilayah 3T

MALUKU TENGGARA - Tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses layanan keuangan seperti di kota besar. Tantangan geografis di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), seperti keterbatasan transportasi, jarak antardesa yang jauh, dan kondisi alam, kerap menghambat masyarakat dalam menjangkau layanan perbankan.

Di tengah berbagai keterbatasan itu, hadir sosok-sosok yang menjadi penghubung antara layanan keuangan dan masyarakat. Salah satunya adalah Hany Dwiningsih Ubro, tenaga pemasar mikro atau biasa disebut Mantri BRI yang bertugas di Unit Elat, Kepulauan Kei Besar, Maluku Tenggara.

Perempuan ini menjadi gambaran nyata Kartini masa kini, tangguh, gigih, dan penuh dedikasi dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk membuka akses ekonomi bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Ia bercerita bahwa kariernya di BRI bermula pada 2020, setelah lolos rekrutmen sebagai customer service dan ditempatkan di BRI Unit Masrum. Kesempatan tersebut menjadi titik awal perjalanan kariernya di dunia perbankan. Namun, Hany tidak ingin berhenti hanya sebagai customer service. Ia ingin berkembang dan mencoba tantangan baru.

Dengan tekad tersebut, ia mencoba mengikuti seleksi internal untuk posisi tenaga pemasar. Perjalanan ini ternyata tidak mudah. Berkali-kali ia harus menghadapi kegagalan. Namun kegagalan itu tidak membuat semangatnya padam. Hany terus mencoba hingga akhirnya pada 2025, setelah enam kali mengikuti seleksi, ia berhasil lolos dan dipercaya mengemban tugas sebagai Mantri BRI.