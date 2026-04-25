HOME FINANCE

BNI Antarkan Tim Indonesia Buka Asa di Piala Thomas 2026

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |15:52 WIB
Timnas bulu tangkis Indonesia yang mendapat dukungan dari BNI berhasil mengawali hari pertama di Thomas Cup 2026 dengan gemilang. (Foto: dok BNI)
JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Bulu Tangkis Indonesia yang mendapat dukungan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berhasil mengawali hari pertama gelaran Piala Thomas 2026 dengan gemilang.

Total sembilan pertandingan digelar dalam tiga sesi berbeda di Forum Horsens, Denmark, yang dimulai pada Jumat (24/4/2026). Dalam ajang tersebut, tim beregu putra Indonesia memainkan partai pembuka Grup D melawan Aljazair dengan hasil akhir kemenangan telak 5-0 untuk tim Indonesia.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, hasil positif ini merupakan bukti nyata keseriusan pembinaan atlet bulutangkis nasional oleh Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) yang mendapat dukungan dari BNI.

"Ini menjadi awal yang positif bagi tim Indonesia. Kami melihat hasil ini sebagai buah dari kerja keras atlet dan tim pelatih, serta konsistensi pembinaan yang dilakukan PBSI bersama dukungan BNI," kata Okki dalam keterangan tertulis.

Kemenangan 5-0 Indonesia dipastikan melalui penampilan solid di seluruh kategori. Pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin berhasil menutup kemenangan dengan penampilan dominan atas Adel Hamek/Abdelaziz Ouchefoun dengan skor 21-4, 21-7. Sebelummya, pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menunjukkan dominasi atas Abderrahmie Belarbi/Koceila Mammeri dengan skor 21-14, 21-8. 

