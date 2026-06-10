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Cicil Emas BSI Makin Diminati, Meningkat Lebih dari 97,90 Persen Setahun

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |16:06 WIB
Cicil Emas BSI Makin Diminati, Meningkat Lebih dari 97,90 Persen Setahun
Cicil emas BSI. (Foto: dok BSI)
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JAKARTA - Di tengah dinamika ekonomi, emas tetap menjadi primadona untuk menjadi salah satu investasi yang diyakini tahan terhadap inflasi. Hal ini dibuktikan dengan tetap meningkatnya animo masyarakat untuk bisa memiliki emas dengan cara mencicil emas logam mulia. 

Fenomena ini juga terjadi di Bank Syariah Indonesia yang mencatat pertumbuhan positif di bisnis emas. Tercatat hingga April 2026, cicil emas tumbuh mencapai 97,90 persen secara year on year mencapai Rp16,93 triliun. 

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya diversifikasi investasi serta melihat emas sebagai alternatif instrumen yang aman untuk mencapai tujuan keuangan jangka menengah maupun panjang.

Direktur Sales dan Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, "Emas masih memiliki daya tarik bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi syariah di instrumen yang aman dan diyakini tahan terhadap inflasi. Potensi inilah yang kami garap untuk memperluas jangkauan nasabah emas BSI.”

Layanan cicil emas diminati semua kalangan mulai dari gen Z, milenial maupun baby boomers. Hal ini juga didorong berbagai faktor diantaranya jangka waktu yang bisa dipilih, angsuran yang disesuaikan, serta logam mulia ANTAM dan BSI Gold menjadi daya tarik nasabah.

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