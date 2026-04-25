IHSG Sepekan Merosot dari Level 7.643 ke 7.129

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan anjlok. Meski demikian, data perdagangan saham BEI selama periode 20—24 April 2026 ditutup di zona bervariasi.

Mengutip keterangan BEI pada Sabtu (25/4/2026), peningkatan terjadi pada rata-rata volume transaksi harian BEI pekan ini sebesar 4,44% menjadi 44,88 miliar lembar saham dari 42,98 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya. Rata-rata frekuensi transaksi harian pekan ini juga mengalami kenaikan sebesar 1,09% menjadi 2,75 juta kali transaksi dari 2,72 juta kali transaksi pada pekan lalu.

Rata-rata nilai transaksi harian pekan ini mengalami perubahan sebesar 3,67% menjadi Rp19,61 triliun dari Rp20,36 triliun pada pekan sebelumnya. Selain itu, kapitalisasi pasar BEI juga mengalami perubahan sebesar 6,59% menjadi Rp12.736 triliun dari Rp13.635 triliun pada pekan sebelumnya.

Pergerakan IHSG selama sepekan mengalami perubahan sebesar 6,61% sehingga ditutup pada level 7.129,490 dari posisi 7.643,004 pada pekan lalu.

Adapun investor asing hari ini mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp2,002 triliun. Sepanjang tahun 2026, investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp42,809 triliun.

Di sisi lain, BEI juga mencatat pertumbuhan positif jumlah investor pasar modal hingga 24 April 2026 yang mencapai 26.121.311 single investor identification (SID), atau meningkat sebesar 28,37% secara tahunan (year-to-date/YtD). Dari jumlah tersebut, penambahan investor baru pasar modal tercatat sebanyak 5.773.486 SID, dengan rata-rata penambahan mencapai 50.645 SID per hari. Kondisi ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap investasi di pasar modal Indonesia.

Sementara itu, jumlah investor saham juga menunjukkan peningkatan dengan total mencapai 9.523.625 SID, atau tumbuh 10,69% secara YtD. Sepanjang tahun berjalan, jumlah investor saham baru tercatat sebanyak 919.448 SID, dengan rata-rata penambahan sebanyak 8.065 SID per hari.

(Feby Novalius)

