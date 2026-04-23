HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pagi Ini Dibuka Menguat ke 7.564

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |09:29 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini naik. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini naik. IHSG dibuka menguat 0,30% ke level 7.564,42.

Beberapa menit berjalan perdagangan, Kamis (23/4/2026), IHSG melanjutkan penguatan 0,22 persen ke 7.558, dengan 321 saham di zona hijau, 198 melemah, dan 440 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,03 triliun, dengan volume 2,7 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,24 persen ke 737, indeks JII menguat 0,28 persen ke 516, indeks MNC36 menguat 0,03 persen ke 316, dan IDX30 melemah 0,05 persen ke 401.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, infrastruktur, properti, transportasi, keuangan, bahan baku, teknologi. Sedangkan konsumer siklikal, industri, kesehatan melemah. 

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA), PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk (AMIN), dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI), PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) dan PT Kedaung Indah Can Tbk (KICI).

(Feby Novalius)

