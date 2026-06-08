IHSG Hari Ini Dibuka Turun 1,94 Persen ke Level 5.486

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka turun 1,94 persen ke level 5.586 pada hari ini, Senin (8/6/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan 3,94 persen ke 5.374, dengan 71 saham di zona hijau, 515 melemah, dan 373 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,1 triliun, dengan volume 1,3 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 turun 4,17 persen ke 534, indeks JII turun 5,43 persen ke 320, indeks MNC36 turun 4,10 persen ke 235, dan IDX30 turun 3,99 persen ke 303.

Untuk indeks sektoral semua berada di zona merah seperti energi, properti, industri, konsumer siklikal, infrastruktur, teknologi, konsumer non siklikal, keuangan, transportasi, bahan baku dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Sekar Bumi Tbk (SKBM), PT SLJ Global Tbk (SULI), dan PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA).