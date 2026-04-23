HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diprediksi Lanjutkan Pelemahan, Cek Saham Pilihan Hari Ini

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |08:59 WIB
IHSG Diprediksi Lanjutkan Pelemahan, Cek Saham Pilihan Hari Ini
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melanjutkan pelemahan hari ini. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melanjutkan pelemahan hari ini. Pada akhir perdagangan kemarin, IHSG ditutup melemah 0,24% ke level 7.541.

Tim Riset MNC Sekuritas menilai pergerakan IHSG saat ini masih berada dalam fase teknikal yang rentan terhadap tekanan lanjutan. Dalam analisisnya, diperkirakan posisi indeks tengah berada di akhir wave [iv] pada skenario utama, atau alternatifnya di akhir wave [a] dari wave B.

“Hal tersebut berarti IHSG rawan bergerak terkoreksi dengan area koreksi terdekat diperkirakan akan menguji 7.245–7.447 sekaligus menutup beberapa area gap-nya,” kata MNC Sekuritas dalam MNCS Daily Scope, Kamis (23/4/2026).

Meski demikian, peluang penguatan jangka pendek masih terbuka. Jika terjadi rebound, IHSG diperkirakan akan menguji level resistance di kisaran 7.580 hingga 7.601.

Untuk level support IHSG berada di area 7.488 dan 7.351. Sementara itu, level resistance terdekat berada di kisaran 7.700 dan 7.861. Adapun beberapa saham yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

