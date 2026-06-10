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IHSG Hari Ini Dibuka Melemah Tipis ke 5.744 Usai Meroket 7 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |09:15 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah Tipis ke 5.744 Usai Meroket 7 Persen
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah Tipis ke 5.744 Usai Meroket 7 Persen
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah tipis 2,59 poin atau 0,05 persen ke posisi 5.744,06 pada pembukaan perdagangan hari ini, Rabu (10/6/2026). Pada penutupan kemarin, IHSG meroket 7,57 persen.

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan 1,05 persen ke 5.686, dengan 237 saham di zona hijau, 266 melemah, dan 456 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,1 triliun, dengan volume 1,3 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 turun 1,08 persen ke 563, indeks JII turun 2,57 persen ke 338, indeks MNC36 turun 1,45 persen ke 246, dan IDX30 turun 1,18 persen ke 318.

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona merah seperti energi, properti, industri, infrastruktur, konsumer non siklikal, keuangan, transportasi, bahan baku dan kesehatan. Sedangkan sektor konsumer siklikal dan teknologi menguat.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Ciptadana Asset Management Tbk (XCLQ), PT Multitrend Indo Tbk (BABY), PT Fortune Indonesia Tbk (FORU).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIIC), PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (GRIA), dan PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO).
 

(Dani Jumadil Akhir)

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