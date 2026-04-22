IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 7.541

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 17,77 poin atau 0,24 persen ke level 7.541pada sesi terakhir perdagangan Rabu (22/4/2026).

Pada penutupan perdagangan terdapat 459 saham menguat, 251 saham melemah dan 249 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp17,9 triliun dari 47,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,04 persen 735, indeks JII turun 0,88 persen 515, indeks IDX30 menguat 0,19 persen ke 401 dan indeks MNC36 menguat 0,46 persen ke 316.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu konsumer siklikal, konsumer non siklikal, keuangan, transportasi, industri, teknologi, kesehatan. Sedangkan yang melemah ada energi, properti, bahan baku.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Black Diamond Resources Tbk (COAL) naik 33,96 persen ke Rp71, PT DMS Propertindo Tbk (KOTA) naik 29,52 persen ke Rp136, dan saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) naik 25 persen ke Rp3.850.