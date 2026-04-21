Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 7.559

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |16:31 WIB
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 34,73 poin atau 0,46 persen ke level 7.559 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Selasa (21/4/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 405 saham menguat, 283 saham melemah dan 271 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp17,8 triliun dari 41,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,41 persen 743, indeks JII turun 1,48 persen 519, indeks IDX30 turun 0,21 persen ke 400 dan indeks MNC36 turun 0,36 persen ke 314.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu konsumer siklikal, properti, bahan baku, konsumer non siklikal, keuangan, transportasi, industri, teknologi, kesehatan. Sedangkan yang melemah ada energi dan infrastruktur

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) naik 34,91 persen ke Rp228, PT Trimitra Propertindo Tbk (LAND) naik 34,72 persen ke Rp97, dan saham PT LCK Global Kedaton Tbk (LCKM) naik 34,48 persen ke Rp156.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/278/3213751/ihsg-Rnzr_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/278/3213728/bei-wcXs_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/278/3213581/ihsg_hari_ini-U5XG_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/320/3213149/ihsg_sepekan-CL3o_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/278/3213078/ihsg-QBvw_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/278/3212978/ihsg_hari_ini-5hIH_large.jpg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement