IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 7.559

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 34,73 poin atau 0,46 persen ke level 7.559 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Selasa (21/4/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 405 saham menguat, 283 saham melemah dan 271 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp17,8 triliun dari 41,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,41 persen 743, indeks JII turun 1,48 persen 519, indeks IDX30 turun 0,21 persen ke 400 dan indeks MNC36 turun 0,36 persen ke 314.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu konsumer siklikal, properti, bahan baku, konsumer non siklikal, keuangan, transportasi, industri, teknologi, kesehatan. Sedangkan yang melemah ada energi dan infrastruktur

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) naik 34,91 persen ke Rp228, PT Trimitra Propertindo Tbk (LAND) naik 34,72 persen ke Rp97, dan saham PT LCK Global Kedaton Tbk (LCKM) naik 34,48 persen ke Rp156.