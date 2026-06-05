IHSG Hari Ini Ditutup Melemah 4,20 Persen ke 5.594

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 245,01 poin atau 4,20 persen ke level 5.594 pada sesi terakhir perdagangan Jumat (5/6/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 115 saham menguat, 656 saham melemah dan 188 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp31,3 triliun dari 34,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 3,99 persen 557, indeks JII turun 3,77 persen 338, indeks IDX30 turun 3,83 persen ke 316 dan indeks MNC36 turun 3,72 persen ke 245.

Kemudian indeks sektoral semua kompak berada di zona merah yaitu konsumer non siklikal, keuangan, properti, teknologi dan kesehatan, energi, konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, transportasi dan industri.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) naik 14,17 persen ke Rp117, PT Multi Media Internasional Tbk (MMIX) naik 14,50 persen ke Rp750, dan saham PT Citra Buana Prasida Tbk (CBPE) naik 12,50 persen ke Rp324.