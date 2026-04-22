HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Melemah 0,41 Persen ke 7.528

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |09:21 WIB
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 31,04 poin atau 0,41 persen ke level 7.528,34 pada perdagangan hari ini, Rabu (22/4/2026). Beberapa menit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan 0,12 persen ke 7.550, 

Pada perdagangan pagi hari ini, ada 305 saham di zona hijau, 202 melemah, dan 452 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp984 miliar, dengan volume 2,4 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 turun 0,53 persen ke 739, indeks JII turun 0,46 persen ke 517, indeks MNC36 menguat 0.41 persen ke 315, dan IDX30 menguat 0,33 persen ke 401.

Untuk indeks sektoral yang di zona merah seperti energi,keuangan, infrastruktur, properti. Sedangkan yang menguat ada konsumer non siklikal, konsumer siklikal, kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA), PT Multitrend Indo Tbk (BABY), dan PT LCK Global Kedaton Tbk (LCKM).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI), PT Ciptadana Asset Management Tbk (XCIS) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA).
 

(Dani Jumadil Akhir)

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 7.559
IHSG Sesi I Melemah 0,59 Persen ke 7.549 Usai Pengumuman MSCI
MSCI Masih Tahan Pembatasan Saham Indonesia, Ini Langkah BEI
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 7.594
IHSG Sepekan Naik 2,35 Persen ke 7.634, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp13.635 Triliun
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 7.634, Transaksi Rp15,6 Triliun
