HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 7.594

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |16:27 WIB
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
JAKARTA - Sempat dibuka menguat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 39,89 poin atau 0,52 persen ke level 7.594 pada sesi terakhir perdagangan Senin (20/4/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 263 saham menguat, 446 saham melemah dan 250 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp16,6 triliun dari 38,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 0,40 persen 755, indeks JII turun 0,56 persen 527, indeks IDX30 turun 0,49 persen ke 401 dan indeks MNC36 turun 0,01 persen ke 315.

Kemudian indeks sektoral semua berada di zona merah yaitu energi, konsumer siklikal, infrastruktur, properti, bahan baku, konsumer non siklikal, keuangan, transportasi, industri, teknologi, kesehatan. 

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI) naik 34,97 persen ke Rp220, PT LCK Global Kedaton Tbk (LCKM) naik 34,88 persen ke Rp116, dan saham PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) naik 34,83 persen ke Rp120.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/320/3213149/ihsg_sepekan-CL3o_large.jpg
IHSG Sepekan Naik 2,35 Persen ke 7.634, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp13.635 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/278/3213078/ihsg-QBvw_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 7.634, Transaksi Rp15,6 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/278/3212978/ihsg_hari_ini-5hIH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 7.645
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/278/3212857/ihsg-oCHi_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah Tipis ke 7.621, Transaksi Rp17,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/278/3212800/ihsg_sesi_i-4P3C_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah 0,36% ke Level 7.596
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/278/3212742/ihsg_hari_ini-sIi2_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 7.663
