HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Menguat ke 7.663 di Pembukaan Perdagangan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |09:21 WIB
IHSG Menguat ke 7.663 di Pembukaan Perdagangan
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. IHSG naik 0,39% ke level 7.663,40.

Beberapa menit perdagangan berjalan, Senin (20/4/2026), IHSG berbalik melemah 0,05% ke level 7.630, dengan 269 saham di zona hijau, 288 melemah, dan 402 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal mencapai Rp1,3 triliun dengan volume 2,9 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,13% ke 757, indeks JII melemah 0,04% ke 530, indeks MNC36 menguat 0,09% ke 316, dan IDX30 melemah 0,15% ke 402.

Untuk indeks sektoral, yang berada di zona hijau antara lain konsumer non-siklikal, infrastruktur, properti, transportasi, dan kesehatan. Sementara itu, sektor energi, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, industri, dan teknologi melemah.

Tiga saham yang masuk jajaran top gainers antara lain PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI), PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), dan PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR).

Sedangkan top losers dihuni oleh PT Multipolar Technology Tbk (MLPT), PT City Retail Developments Tbk (NIRO), dan PT Panca Anugrah Wisena Tbk (MGLV).

IHSG Dibayangi Suku Bunga BI dan Geopolitik, Mampukah Tembus Level 7.700?
Daftar 10 Saham Top Gainers Sepekan
IHSG Sepekan Naik 2,35 Persen ke 7.634, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp13.635 Triliun
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 7.634, Transaksi Rp15,6 Triliun
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 7.645
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah Tipis ke 7.621, Transaksi Rp17,8 Triliun
