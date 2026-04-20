IHSG Menguat ke 7.663 di Pembukaan Perdagangan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. IHSG naik 0,39% ke level 7.663,40.

Beberapa menit perdagangan berjalan, Senin (20/4/2026), IHSG berbalik melemah 0,05% ke level 7.630, dengan 269 saham di zona hijau, 288 melemah, dan 402 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal mencapai Rp1,3 triliun dengan volume 2,9 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,13% ke 757, indeks JII melemah 0,04% ke 530, indeks MNC36 menguat 0,09% ke 316, dan IDX30 melemah 0,15% ke 402.

Untuk indeks sektoral, yang berada di zona hijau antara lain konsumer non-siklikal, infrastruktur, properti, transportasi, dan kesehatan. Sementara itu, sektor energi, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, industri, dan teknologi melemah.

Tiga saham yang masuk jajaran top gainers antara lain PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI), PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), dan PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR).

Sedangkan top losers dihuni oleh PT Multipolar Technology Tbk (MLPT), PT City Retail Developments Tbk (NIRO), dan PT Panca Anugrah Wisena Tbk (MGLV).

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.