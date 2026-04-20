IHSG Dibayangi Suku Bunga BI dan Geopolitik, Mampukah Tembus Level 7.700?

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi bergerak dalam fase konsolidasi yang cenderung fluktuatif (sideways volatile) pada pekan ini, 20–24 April 2026. Dominasi sentimen geopolitik Timur Tengah serta arah kebijakan moneter domestik menjadi faktor utama yang akan menyetir arah pasar.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Imam Gunadi, menjelaskan meskipun IHSG sempat menguat signifikan ke level 7.634 atau naik 2,35 persen pada pekan lalu, aliran dana asing (foreign flow) justru mencatatkan distribusi atau aksi jual bersih sebesar Rp2,4 triliun.

Imam memproyeksikan IHSG akan menguji level teknikal penting guna menentukan arah tren selanjutnya. Area 7.773 dipetakan sebagai hambatan terdekat, sementara level 7.308 menjadi bantalan penopang jika tekanan pasar meningkat.

"Secara teknikal, area 7.773 menjadi resistance terdekat yang cukup krusial, di mana jika berhasil ditembus bisa membuka ruang kenaikan lanjutan. Namun, selama masih tertahan, potensi pullback tetap perlu diwaspadai. Sementara itu, level 7.308 menjadi support penting yang akan menjadi penopang apabila terjadi tekanan, terutama jika ada sentimen negatif dari global," jelas Imam dalam risetnya, Senin (20/4/2026).

Imam menambahkan bahwa pergerakan IHSG kemungkinan besar masih akan tertahan dalam rentang tersebut karena pasar cenderung reaktif terhadap setiap perkembangan informasi eksternal yang bersifat sulit ditebak (unpredictable).

Ketidakstabilan di Selat Hormuz, yang merupakan jalur bagi 20 persen distribusi minyak dunia, telah mendorong harga minyak mentah Indonesia (ICP) melonjak hingga USD102 per barel. Kondisi fundamental yang ketat akibat menipisnya cadangan minyak di hub utama global diprediksi akan menjaga harga energi tetap tinggi secara struktural.

"Kalau kita tarik ke faktor global, memang sentimen utamanya masih didorong oleh dinamika geopolitik, khususnya konflik antara AS dan Iran. Situasinya cenderung tidak stabil, bahkan dalam waktu yang sangat dekat kita melihat perubahan narasi yang cepat. Sempat ada pernyataan bahwa Selat Hormuz dibuka, tetapi kemudian muncul lagi laporan gangguan hingga adanya tembakan terhadap kapal," ujar Imam.