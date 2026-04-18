IHSG Sepekan Naik 2,35 Persen ke 7.634, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp13.635 Triliun

JAKARTA - Pasar modal Indonesia mencatatkan performa gemilang sepanjang periode perdagangan 13 hingga 17 April 2026. Seluruh indikator perdagangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dilaporkan bergerak di zona positif dengan kenaikan yang signifikan pada volume dan nilai transaksi harian.

P.H. Sekretaris Perusahaan BEI, Valentina Simon mengungkapkan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan lompatan tinggi dalam sepekan terakhir.

"Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan mengalami peningkatan sebesar 2,35 persen sehingga ditutup pada level 7.634, dari posisi 7.458,496 pada pekan lalu," ujar Valentina dalam keterangan resminya, Jumat (17/4/2026).

Lompatan indeks tersebut juga mendorong kapitalisasi pasar bursa naik sebesar 3,38 persen. Dari angka Rp13.189 triliun pada pekan sebelumnya, kini nilai kapitalisasi pasar BEI telah mencapai Rp13.635 triliun.

Peningkatan tertinggi pada pekan ini tercatat pada rata-rata volume transaksi harian yang naik hingga 33,12 persen. Tercatat, sebanyak 42,98 miliar lembar saham berpindah tangan setiap harinya, jauh meningkat dari rata-rata pekan lalu yang hanya sebesar 32,28 miliar lembar saham.

Sejalan dengan volume, rata-rata nilai transaksi harian juga mengalami kenaikan sebesar 17,56 persen menjadi Rp20,36 triliun, dibandingkan Rp17,32 triliun pada periode sebelumnya. Sementara itu, frekuensi transaksi harian turut terkerek sebesar 32,71 persen menjadi 2,72 juta kali transaksi.