Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IHSG Sepekan Naik 2,35 Persen ke 7.634, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp13.635 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |07:36 WIB
IHSG Sepekan Naik 2,35 Persen ke 7.634, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp13.635 Triliun
IHSG Sepekan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasar modal Indonesia mencatatkan performa gemilang sepanjang periode perdagangan 13 hingga 17 April 2026. Seluruh indikator perdagangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dilaporkan bergerak di zona positif dengan kenaikan yang signifikan pada volume dan nilai transaksi harian.

P.H. Sekretaris Perusahaan BEI, Valentina Simon mengungkapkan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan lompatan tinggi dalam sepekan terakhir.

"Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan mengalami peningkatan sebesar 2,35 persen sehingga ditutup pada level 7.634, dari posisi 7.458,496 pada pekan lalu," ujar Valentina dalam keterangan resminya, Jumat (17/4/2026).

Lompatan indeks tersebut juga mendorong kapitalisasi pasar bursa naik sebesar 3,38 persen. Dari angka Rp13.189 triliun pada pekan sebelumnya, kini nilai kapitalisasi pasar BEI telah mencapai Rp13.635 triliun.

Peningkatan tertinggi pada pekan ini tercatat pada rata-rata volume transaksi harian yang naik hingga 33,12 persen. Tercatat, sebanyak 42,98 miliar lembar saham berpindah tangan setiap harinya, jauh meningkat dari rata-rata pekan lalu yang hanya sebesar 32,28 miliar lembar saham.

Sejalan dengan volume, rata-rata nilai transaksi harian juga mengalami kenaikan sebesar 17,56 persen menjadi Rp20,36 triliun, dibandingkan Rp17,32 triliun pada periode sebelumnya. Sementara itu, frekuensi transaksi harian turut terkerek sebesar 32,71 persen menjadi 2,72 juta kali transaksi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement