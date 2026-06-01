Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Awal Juni Berpotensi Rawan Koreksi, Investor Cermati Aturan Baru DHE SDA

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |16:48 WIB
IHSG Awal Juni Berpotensi Rawan Koreksi, Investor Cermati Aturan Baru DHE SDA
IHSG pada Juni (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih akan dibayangi oleh tren konsolidasi pada pembukaan perdagangan awal Juni 2026. Sejumlah sentimen makroekonomi domestik serta eskalasi geopolitik global diperkirakan bakal menjadi faktor penentu arah pergerakan indeks saham utama di PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Head of Research MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana mengatakan, posisi IHSG secara teknikal saat ini masih rentan mengalami tekanan minor. Perhatian pelaku pasar akan terbagi ke dalam beberapa fokus data fundamental serta kebijakan baru yang mulai diimplementasikan oleh pemerintah.

"Untuk besok, kami perkirakan IHSG masih rawan terkoreksi dengan support 6.071 dan resist 6.161," kata Herditya kepada IDX Channel, Senin (1/6/2026).

Herditya yang kerap disapa Didit ini menambahkan bahwa pergerakan modal di pasar saham domestik dalam beberapa waktu ke depan akan sangat sensitif terhadap rilis indikator perekonomian nasional serta stabilitas global.

"Kami perkirakan investor akan mencermati rilis data inflasi Indonesia dan juga perkembangan dari konflik di Timur Tengah," jelasnya.

Selain indikator inflasi dan geopolitik, fokus pasar juga tertuju pada pergerakan nilai tukar mata uang Garuda serta instrumen regulasi devisa yang resmi berjalan di awal bulan ini.

"Di sisi lain, nilai tukar Rupiah dan implementasi akan DHE SDA tahap awal juga menjadi perhatian investor," pungkas Herditya.

Adapun proyeksi koreksi IHSG tersebut melanjutkan tren pergerakan saham di BEI selama periode 25 hingga 29 Mei 2026 yang ditutup pada zona bervariasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/278/3221681/ihsg_hari_ini-dHxb_large.jpg
IHSG Berpotensi Uji Area di 5.899 pada Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/278/3221344/ihsg_hari_ini-kSQ7_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.112
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/278/3221336/ihsg_hari_ini-4bZU_large.jpg
IHSG Masih Rentan Tertekan, Ini Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/278/3220877/ihsg-XWGo_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Anjlok 1,23 Persen ke 6.130 Jelang Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/278/3220765/ihsg_hari_ini-OqmJ_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.201
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/278/3220646/bei-WDP7_large.jpg
BEI Dorong Saham RI Kembali Masuk Indeks Global, Ini Kriterianya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement