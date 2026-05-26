IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.201

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |09:22 WIB
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,07 persen ke level 6.201 pada hari ini, Selasa (26/5/2026).

Semenit berjalan, IHSG berbalik menguat 0,04 persen ke 6.208, dengan 326 saham di zona hijau, 174 melemah, dan 459 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp559 miliar, dengan volume 1,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,21 persen ke 629, indeks JII menguat 0,23 persen ke 386, indeks MNC36 melemah 0,28 persen ke 281, dan IDX30 melemah 0,30 persen ke 359. 

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, transportasi, industri, bahan baku, infrastruktur, industri, teknologi, kesehatan. Sedangkan yang melemah ada konsumer non siklikal, keuangan dan properti. 

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIIF), PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA), dan PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST).

 

