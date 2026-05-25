IHSG Ditutup Menguat ke 6.206, Saham-Saham Ini Terbang

, Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |16:22 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 44,30 poin atau 0,72 persen ke level 6.206,35 pada perdagangan hari ini, Senin (25/5/2026).

Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di zona hijau setelah sempat melemah pada awal sesi. Indeks tercatat berada di level terendah 6.124,58 dan sempat menyentuh posisi tertinggi 6.239,59.

Adapun pembukaan perdagangan berada di level 6.187,65, lebih tinggi dibanding penutupan sebelumnya di 6.162,05.

Aktivitas transaksi pasar terpantau cukup ramai dengan total volume perdagangan mencapai 25,49 miliar lembar saham dan nilai transaksi sebesar Rp16,79 triliun dari 2,03 juta kali frekuensi transaksi. Kapitalisasi pasar BEI tercatat sebesar Rp10.696 triliun.

Secara sektoral, penguatan IHSG ditopang kenaikan sejumlah sektor, dipimpin sektor transportasi yang melesat 3,83 persen. Sektor keuangan turut menguat 1,42 persen, disusul properti 1,29 persen, sektor non-primer 1,09 persen, perindustrian 0,79 persen, serta infrastruktur 0,77 persen.

Sementara itu, beberapa sektor masih berada di zona merah, dipimpin sektor energi yang turun 2,04 persen. Sektor barang baku melemah 0,93 persen, teknologi turun 0,31 persen, sektor primer terkoreksi 0,13 persen, dan kesehatan turun tipis 0,09 persen.