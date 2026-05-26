IHSG Hari Ini Ditutup Anjlok 1,23 Persen ke 6.130 Jelang Libur Idul Adha

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 76,16 poin atau 1,23 persen ke level 6.130,19 pada perdagangan hari ini, Selasa (26/5/2025).

Sepanjang hari perdagangan, indeks bergerak di level tertingginya 6.286 dan level terendahnya 6.124. Tercatat ada 22,7 miliar lembar saham ditransaksikan senilai Rp17,8 triliun, yang dilakukan 1,9 juta kali transaksi.

Hingga bel penutupan jelang libur Idul Adha 2026 ini, terdapat 258 emiten saham menghijau, 461 emiten tertekan, dan 240 emiten yang stagnan. Market cap hingga penutupan hari ini tercatat Rp10.616 triliun.

Tekanan indeks pada sore hari ini juga tercermin dari mayoritas sektor yang melemah. Pelemahan paling tajam terjadi di sektor perindustrian yang melemah 3,38 persen, diikuti sektor non primer tertekan 2,2 persen, dan sektor properti tertekan 2,14 persen.

Kemudian sektor primer tertekan 1,69 persen, sektor keuangan tertekan 1,52 persen, dan sektor energi tertekan 1,04 persen. Adapun sektor barang baku, dan kesehatan kompak melemah di bawah 1 persen.

Sementara hanya ada tiga sektor yang hijau, yakni sektor infrastruktur menguat 0,18 persen, sektor teknologi menguat 0,08 persen, dan sektor transportasi menguat 0,06 persen.