IHSG Sesi I Melemah 0,91 Persen, 415 Saham Tertekan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) siang ini melemah. IHSG sesi I turun 0,91% ke level 6.149,68.

Tercatat sebanyak 267 saham bergerak menguat, 415 saham melemah, dan 277 saham lainnya stagnan dalam perdagangan Selasa (26/5/2026).

Volume transaksi tercatat mencapai 13,9 miliar saham, dengan nilai transaksi sebesar Rp9,118 triliun. Sedangkan frekuensi perdagangan mencapai 1,2 juta kali transaksi. Sementara itu, kapitalisasi pasar atau market cap tercatat sebesar Rp10.638 triliun.

Adapun saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA) menguat 30,68 persen ke Rp115, PT Arthavest Tbk (ARTA) naik 23,50 persen ke Rp2.470, PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA) naik menjadi Rp139 atau menguat 19,83 persen, PT Era Mandiri Cemerlang Tbk (IKAN) menguat 13,92 persen ke Rp90, dan PT Danareksa Investment Management (XDIF) yang naik 10,47 persen ke Rp422.

Sedangkan saham-saham yang masuk top losers antara lain PT Tunas Alfin Tbk (TALF) melemah 14,87 persen ke Rp830, PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) merosot 14,63 persen ke Rp210, PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) melemah 10,12 persen ke Rp414, PT Ilfs H Deco Tbk (IFSH) merosot 9,85 persen ke Rp1.150, dan PT Graha Layar Prima Tbk turun 9,81 persen ke Rp2.390.

(Feby Novalius)

