IHSG Masih Rentan Tertekan, Ini Rekomendasi Sahamnya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan koreksinya pada akhir perdagangan, Selasa (26/5/2026). IHSG ditutup melemah 1,23 persen ke level 6.130 dan didominasi oleh volume pembelian.

Tim riset MNC Sekuritas menilai pergerakan IHSG pada hari ini, Jumat (29/5/2026) masih rentan terhadap tekanan lanjutan.

Dalam analisisnya, diperkirakan posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave A dari wave (2) pada label hitam.

"Area koreksi yang dapat kami perkirakan berikutnya akan menguji ke 5.899 sekaligus area supportnya," kata MNC Sekuritas dalam MNCS Daily Scope.

Untuk level support IHSG berada di area 5.996, 5.899. Sementara itu, level resistance terdekat berada di kisaran 6.318, 6.459. Adapun beberapa saham yang direkomendasikan adalah sebagai berikut: