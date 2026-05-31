IHSG Berpotensi Uji Area di 5.899 pada Awal Pekan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi tipis pada akhir perdagangan, Jumat (29/5/2026). IHSG melemah 0,05 persen ke level 6.127 dan disertai dengan munculnya volume pembelian.

Pada timeframe weekly, IHSG terkoreksi 0,56% dengan volume penjualan yang cenderung mengecil. Tim riset MNC Sekuritas memprediksi IHSG berpeluang masih melanjutkan koreksi pada perdagangan Selasa (2/6/2026).

Proyeksi tersebut didasarkan pada analisis teknikal yang menunjukkan posisi pergerakan IHSG saat ini diperkirakan masih berada bagian dari wave [v] dari wave A dari wave (2) pada label hitam.

"Area koreksi yang dapat kami perkirakan berikutnya akan menguji ke 5.899 sekaligus area supportnya," kata MNC Sekuritas dalam MNCS Daily Scope.

Untuk level support IHSG berada di area 5.995, 5.899. Sementara itu, level resistance terdekat berada di kisaran 6.318, 6.459. Adapun beberapa saham yang direkomendasikan adalah sebagai berikut: