IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.112

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,28 persen ke level 6.112 pada hari ini, Jumat (29/5/2026).

Semenit berjalan, IHSG berbalik menguat 0,35 persen ke 6.151, dengan 241 saham di zona hijau, 266 melemah, dan 452 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp2,5 triliun, dengan volume 4,5 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,79 persen ke 615, indeks JII melemah 0,56 persen ke 379, indeks MNC36 melemah 1,11 persen ke 273, dan IDX30 melemah 0,92 persen ke 350.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, tekonologi dan kesehatan. Sedangkan yang melemah ada konsumer non siklikal, keuangan, properti, transportasi dan industri.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), dan PT Bhakti Multi Artha Tbk (BHAT).