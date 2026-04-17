HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 7.634, Transaksi Rp15,6 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |16:16 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 7.634, Transaksi Rp15,6 Triliun (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 12,62 poin atau 0,17 persen ke level 7.634 pada sesi terakhir perdagangan hari ini.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (17/4/2026), terdapat 348 saham menguat, 349 saham melemah dan 262 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp15,6 triliun dari 38,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 0,20 persen 758, indeks JII naik 0,23 persen 530, indeks IDX30 naik 0,07 persen ke 403 dan indeks MNC36 melemah 0,05 persen ke 315.

Kemudian indeks sektoral yang berada di zona hijau yaitu infrastruktur, bahan baku, transportasi, konsumer non siklikal, properti, industri, teknologi. Sedangkan energi, konsumer siklikal, keuangan, kesehatan melemah.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT City Retail Developments Tbk (NIRO) naik 34,74 persen ke Rp256, PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI) naik 34,71 persen ke Rp163 dan saham PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR) naik 25 persen ke Rp280.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) turun 14,91 persen ke Rp194, PT Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN) turun 14,66 persen ke Rp163 dan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (BIKE) turun 14,60 persen di Rp585.

