HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 7.645

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |09:20 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 7.645
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,32 persen ke level 7.645 pada hari ini, Jumat (17/4/2026).

Beberapa menit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,44 persen ke 7.645, dengan 307 saham di zona hijau, 158 melemah, dan 494 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp688 miliar, dengan volume 1,6 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,43 persen ke 760, indeks JII menguat 0,34 persen ke 531, indeks MNC36 menguat 0,56 persen ke 317, dan IDX30 menguat 0,53 persen ke 277.

Untuk indeks sektoral yang kompak di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, keuangan, properti, infrastruktur, bahan baku, industri, teknologi, kesehatan. Sedangkan hanya konsumer siklikal yang melemah. 

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI), PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA), dan PT Semacom Integrated Tbk (SEMA).

 

