IHSG Hari Ini Ditutup Melemah Tipis ke 7.621, Transaksi Rp17,8 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |16:16 WIB
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah tipis 2,21 poin atau 0,03 persen ke level 7.621,38 pada sesi terakhir perdagangan hari ini.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (16/4/2026), terdapat 385 saham menguat, 326 saham melemah dan 248 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp17,8 triliun dari 37,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 0,35 persen 757, indeks JII turun 0,56 persen 529, indeks IDX30 turun 0,10 persen ke 403 dan indeks MNC36 turun 0,24 persen ke 315.

Kemudian indeks sektoral yang berada di zona merah yaitu energi, konsumer siklikal, infrastruktur, properti, bahan baku. Sedangkan yang menguat ada konsumer non siklikal, keuangan, transportasi, industri, teknologi, kesehatan. 

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI) naik 34,44 persen ke Rp121, PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) naik 34,33 persen ke Rp90, dan saham PT Green Power Group Tbk (LABA) naik 34,19 persen ke Rp157.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN) turun 14,73 persen ke Rp191, PT Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU) turun 14,66 persen ke Rp99 dan PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL) turun 14,55 persen di Rp282.

(Dani Jumadil Akhir)

