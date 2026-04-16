JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun sebesar 0,36 persen ke level 7.596 pada penutupan perdagangan sesi pertama Kamis (16/4/2026).

Untuk diketahui, pada awal perdagangan, IHSG sempat dibuka menguat di level 7.663. Sepanjang sesi hingga siang hari, indeks tercatat sempat menyentuh level tertinggi di 7.705 dan level terendah di 7.578.

Volume transaksi tercatat mencapai 24,18 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp10,74 triliun. Adapun frekuensi perdagangan mencapai 1,6 juta kali transaksi. Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp13,5 triliun.

Dari seluruh saham yang diperdagangkan, sebanyak 344 saham tercatat menguat, 340 saham melemah, dan 275 saham lainnya stagnan.

Pada jajaran saham penguat tertinggi, Danasupra Erapacific (DEFI) memimpin setelah melonjak 34,44 persen. Posisi berikutnya ditempati Bangun Karya Perkasa Jaya (KRYA) yang naik 25,37 persen, serta BSA Logistics Indonesia (WBSA) yang menguat 25,00 persen.

Di sisi lain, saham dengan pelemahan terdalam dipimpin Prasidha Aneka Niaga (PSDN) yang turun 14,73 persen. Disusul Sidomulyo Selaras (SDMU) melemah 11,21 persen, serta Nippon Indosari Corpindo (ROTI) yang turun 11,18 persen.