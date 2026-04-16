IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 7.663

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,52 persen ke level 7.663 pada hari ini, Kamis (16/4/2026).

Beberapa menit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,82 persen ke 7.686, dengan 365 saham di zona hijau, 141 melemah, dan 453 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,0 triliun, dengan volume 2,4 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,733 persen ke 765, indeks JII naik 1,08 persen ke 538, indeks MNC36 menguat 0,78 persen ke 319, dan IDX30 menguat 0,79 persen ke 406.

Untuk indeks sektoral yang kompak di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, properti, infrastruktur, bahan baku, industri, teknologi, kesehatan. Sedangkan hanya keuangan yang melemah.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI), PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA), dan PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO).