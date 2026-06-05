Dibuka Menguat, IHSG Lalu Berbalik Melemah ke Level 5.819

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini dibuka menguat. Indeks saham naik 0,11% ke level 5.846.

Beberapa menit setelah perdagangan berjalan, Jumat (5/6/2026), IHSG berbalik melemah 0,35% ke level 5.819, dengan 177 saham di zona hijau, 309 saham melemah, dan 473 lainnya stagnan. Transaksi awal tercatat sebesar Rp1,2 triliun, dengan volume mencapai 1,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,51% ke 577, indeks JII menguat 0,13% ke 352, indeks MNC36 melemah 0,40% ke 254, dan IDX30 melemah 0,56% ke 326.

Untuk indeks sektoral, mayoritas berada di zona merah, yaitu energi, properti, industri, konsumer siklikal, infrastruktur, teknologi, konsumer non-siklikal, keuangan, dan transportasi. Sementara itu, hanya sektor bahan baku dan kesehatan yang menguat.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD), PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA), dan PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS).

Sedangkan top losers dihuni oleh PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk (WEHA), PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk (BEER), dan PT Apollo Global Interactive Tbk (BOGA).

(Feby Novalius)

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