IHSG Hari Ini Ditutup Anjlok 2,1 Persen ke 7.378 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok 163 poin atau 2,16 persen ke level 7.378,61 pada sesi terakhir perdagangan hari ini.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (23/4/2026), terdapat 201 saham menguat, 531 saham melemah dan 227 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp20,3 triliun dari 51,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 2,73 persen 715, indeks JII turun 3,17 persen 498, indeks IDX30 turun 2,03 persen ke 393 dan indeks MNC36 turun 1,87 persen ke 310.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu konsumer siklikal, konsumer non siklikal, keuangan, industri, teknologi, kesehatan, energi, properti, bahan baku. Sedangkan hanya transportasi yang menguat.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBX) naik 34,43 persen ke Rp246, PT Maxindo Karya Anugerah Tbk (MAXI) naik 33,96 persen ke Rp71, dan saham PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) naik 25 persen ke Rp800.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI) turun 14,96 persen ke Rp199, PT Formosa Ingridient Factory Tbk (BOBA) turun 14,79 persen ke Rp242 dan PT Indo Premiere Investment Management Tbk (XIML) turun 14,77 persen di Rp245.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.