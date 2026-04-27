HOME FINANCE

Segmen Commercial BRI Tumbuh Double Digit Berkat BRIvolution Reignite

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |13:03 WIB
Segmen Commercial BRI Tumbuh Double Digit Berkat BRIvolution Reignite
Segmen Commercial BRI tumbuh double digit. (Foto: dok BRI)
JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatatkan akselerasi pertumbuhan yang sejalan dengan transformasi bisnis Perseroan. Kinerja ini ditopang oleh segmen commercial sebagai salah satu new growth engine melalui optimalisasi rantai nilai (value chain) serta penyempurnaan jaringan bisnis, yang mendorong peningkatan penetrasi pasar serta memperkuat peran BRI sebagai enabler ekosistem bisnis end-to-end.

Arah transformasi bisnis BRI sendiri dituangkan melalui inisiatif strategis BRIvolution Reignite guna menjawab serangkaian dinamika industri perbankan yang semakin kompetitif serta menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, kredit commercial  BRI mencatatkan pertumbuhan signifikan hingga mencapai Rp61,4 triliun pada 2025, tumbuh sebesar Rp22,6 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Secara historis, kinerja segmen commercial menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dari Rp20,8 triliun pada 2021 menjadi Rp38,7 triliun pada 2024, sebelum akhirnya melonjak pada 2025.

Dalam kurun waktu tersebut, nilai kredit Commercial tercatat meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan posisi tahun 2021. Secara tahunan, pertumbuhan tersebut melesat 58,4 persen (YoY), jauh melampaui tren dalam lima tahun terakhir.

Komposisi portofolio pembiayaan turut menunjukkan diversifikasi yang solid dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor yang bersumber dari pembiayaan APBN (20 persen), diikuti oleh sektor Energi (12 persen), Konstruksi (11 persen), serta Perdagangan (10 persen) dan Pangan (10 persen), serta Industri Pengolahan (8 persen).

