MNC Asset Management–Bank Neo Commerce Gelar Seminar Investasi Bertema Strategi Aset di Malang

JAKARTA – MNC Asset Management bersama Bank Neo Commerce menyelenggarakan seminar edukasi investasi bertajuk “Strategic Outlook: Preserving & Growing Wealth in Volatile Markets” di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi pasar keuangan yang kian dinamis akibat perang antara Amerika Serikat dan Iran. Kegiatan ini berlangsung di Malang pada Selasa (28/4/2026) dan ditujukan khusus bagi nasabah Bank Neo Commerce.

Melalui kegiatan customer gathering ini, kedua institusi berupaya meningkatkan literasi investasi masyarakat, khususnya nasabah Bank Neo Commerce, agar mampu mengelola keuangan secara lebih bijak dan terencana di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan. Nasabah juga diajak melihat peluang untuk menjaga sekaligus mengembangkan nilai aset melalui instrumen investasi yang tepat, khususnya reksa dana.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi mengatakan reksa dana dapat menjadi pilihan investasi yang relevan di tengah kondisi pasar yang bergejolak.

“Meski ketidakpastian ekonomi masih berlangsung, peluang investasi tetap terbuka lebar bagi investor. Dengan pengelolaan yang profesional, kami berkomitmen menghadirkan produk investasi yang pertumbuhannya relatif stabil, salah satunya melalui Reksa Dana Pendapatan Tetap MNC Dana Syariah,” jelas Dimas.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Neo Commerce Eri Budiono menekankan komitmen perusahaan dalam memperluas akses investasi melalui ekosistem digital.