Bookbuilding BMTR Masih Berlangsung, Tawarkan Kupon Kompetitif dari 6,73% hingga 7,50%

PT Global Mediacom Tbk (BMTR) tengah menjalani masa bookbuilding untuk Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan Sukuk Ijarah V Tahap II Tahun 2026. Dalam PUB tersebut, BMTR akan menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp500 miliar dan Sukuk Ijarah dengan sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300 miliar.

Obligasi dan Sukuk Ijarah ini menawarkan 3 seri dengan perkiraan kupon dan cicilan imbalan antara lain:

Seri A: 6,73% - 7,03% dengan jangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi

Seri B: 7,02% - 7,32% dengan jangka waktu 5 tahun sejak Tanggal Emisi

Seri C: 7,20% - 7,50% dengan jangka waktu 7 tahun sejak Tanggal Emisi