BMTR Rilis Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2026, Cek Perkiraan Kupon dan Jadwalnya!

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas saham nya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi, dan produk turunan lainnya.

PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menghadirkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan Sukuk Ijarah V Tahap II Tahun 2026. Adapun Dalam PUB tersebut, BMTR akan menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp500 miliar dan Sukuk Ijarah dengan sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300 miliar.

Obligasi dan Sukuk Ijarah ini menawarkan 3 seri dengan perkiraan kupon dan cicilan imbalan antara lain:

Seri A: SBN* + (43 – 73 bps) untuk tenor 3 tahun sejak tanggal emisi.

Seri B: SBN* + (51 – 81 bps) untuk tenor 5 tahun sejak tanggal emisi.

Seri C: SBN* + (56 – 86 bps) untuk tenor 7 tahun sejak tanggal emisi.

*Kupon final akan ditetapkan berdasarkan yield Surat Berharga Negara (SBN) pada tanggal penutupan bookbuilding, ditambah spread sebagaimana indikasi di atas.