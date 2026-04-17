Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BMTR Rilis Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2026, Cek Perkiraan Kupon dan Jadwalnya!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |17:00 WIB
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas saham nya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi, dan produk turunan lainnya.

PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menghadirkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan Sukuk Ijarah V Tahap II Tahun 2026. Adapun Dalam PUB tersebut, BMTR akan menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp500 miliar dan Sukuk Ijarah dengan sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300 miliar.

Obligasi dan Sukuk Ijarah ini menawarkan 3 seri dengan perkiraan kupon dan cicilan imbalan antara lain:
Seri A: SBN* + (43 – 73 bps) untuk tenor 3 tahun sejak tanggal emisi.
Seri B: SBN* + (51 – 81 bps) untuk tenor 5 tahun sejak tanggal emisi.
Seri C: SBN* + (56 – 86 bps) untuk tenor 7 tahun sejak tanggal emisi. 

*Kupon final akan ditetapkan berdasarkan yield Surat Berharga Negara (SBN) pada tanggal penutupan bookbuilding, ditambah spread sebagaimana indikasi di atas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/278/3142761/bmtr-JKe2_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/278/3142698/bmtr-TeI7_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/278/3142693/bmtr-RQc3_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/278/3142499/bmtr-4se3_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/278/3142495/bmtr-Vliq_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/278/3142407/globalmediacom-Fj6k_large.jpg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement