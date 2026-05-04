HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Tourism Indonesia (KPIG) Cetak Laba Bersih Rp94,6 Miliar pada Kuartal I-2026, Melesat 55,8%

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |08:00 WIB
JAKARTA - PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG) berhasil mencatatkan laba bersih Rp94,6 miliar atau melesat 55,8% secara year on year (yoy), dengan kenaikan marjin laba bersih menjadi 16,1%.

KPIG juga mencatat pendapatan bersih sebesar Rp589,1 miliar atau meningkat signifikan 26,8% year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar Rp474,7 miliar. Kenaikan pendapatan sepanjang kuartal I-2026 ditopang oleh penguatan bisnis hospitality perseroan yang mencakup hotel, resor, dan golf.

Segmen ini berkontribusi dominan sebesar 52,0% terhadap total pendapatan KPIG, atau senilai Rp306,1 miliar (+43,2% yoy).

Selain itu, pendapatan perseroan juga berasal dari manajemen properti dan jasa lainnya, apartemen dan properti lainnya, serta sewa ruang perkantoran, dengan total kontribusi sebesar Rp283,0 miliar (+12,8% yoy).

Kinerja pendapatan yang solid turut mendorong peningkatan profitabilitas perseroan pada kuartal I-2026. KPIG membukukan EBITDA sebesar Rp110,9 miliar (+26,8% yoy) dengan marjin EBITDA sebesar 18,8%.

