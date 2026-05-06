Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Kisaran Gaji dan Tunjangan Masinis KRL, MRT dan LRT per Bulan 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |21:07 WIB
Perbandingan Kisaran Gaji dan Tunjangan Masinis KRL, MRT dan LRT per Bulan 
Gaji Masinis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perbandingan kisaran gaji dan tunjangan masinis KRL, MRT dan LRT per bulan. Gaji dan tunjangan masinis KRL, MRT dan LRT menunjukkan adanya variasi penghasilan yang cukup signifikan, tergantung pengalaman, jenjang karier, serta kebijakan masing-masing operator. 

Berkut rangkuman ini disusun dari berbagai sumber data terkait industri transportasi perkeretaapian perkotaan, Rabu (6/5/2026): 

Untuk masinis MRT, kisaran gaji berada di level Rp5 juta hingga Rp15 juta per bulan. 

Masinis dengan pengalaman di bawah lima tahun umumnya menerima pendapatan sekitar Rp5 juta hingga Rp8 juta per bulan. 

Sementara itu, masinis yang lebih berpengalaman dapat memperoleh penghasilan hingga Rp10 juta–Rp15 juta per bulan.

Selain gaji pokok, terdapat sejumlah tunjangan yang diterima masinis MRT, antara lain tunjangan kinerja, tunjangan risiko, tunjangan transportasi, serta fasilitas jaminan kesehatan dan BPJS. Beberapa operator juga memberikan tunjangan hari tua sebagai bagian dari skema kesejahteraan pekerja. 

Meski sistem operasional MRT telah banyak mengandalkan teknologi otomatis, peran masinis tetap dibutuhkan, terutama untuk pengawasan operasional dan pengambilan alih kendali dalam kondisi darurat guna memastikan keselamatan perjalanan.

Sementara itu, masinis LRT dan KRL di Indonesia juga memiliki kisaran pendapatan yang tidak jauh berbeda. 

Untuk level asisten masinis, gaji berada di rentang Rp5 juta hingga Rp7 juta per bulan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216507/gaji-Jxgk_large.jpg
Segini Gaji Dokter Magang atau Internship di Indonesia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/622/3216492/hakim-l8QN_large.jpg
Ini Rincian Gaji dan Tunjangan Hakim Ad Hoc yang Resmi Naik, Jadi Rp49 Juta hingga Rp105 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/622/3216301/kai-YiwG_large.jpg
Berapa Gaji Masinis, Asisten Masinis, Kondektur dan Penjaga Palang Pintu Kereta Api? Ini Kisarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/320/3216169/gaji_pegawai-JS16_large.jpg
Mengintip Kisaran Gaji Petugas Pengeboran Minyak Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/320/3215848/prabowo_subianto-6wsm_large.jpg
Berapa Gaji atau Upah Buruh di Indonesia per Bulan? Ini Kisarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/622/3215855/kai-Jnzr_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Petugas KAI dari Masinis, Asisten Masinis, Kondektur dan Penjaga Palang Pintu Kereta Api
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement