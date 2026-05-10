Naik Kelas, BRI Bawa SALAKU Tembus Pasar Global di FHA 2026

JAKARTA - Produk olahan berbasis komoditas lokal kini menunjukkan potensi besar untuk berkembang dan mulai menjangkau pasar internasional. Hal ini tercermin dari langkah PT Salaku Cara Enak Makan Salak (SALAKU) yang tampil dalam Food and Hospitality Asia (FHA) 2026 di Singapura pada 21–24 April 2026.

Keikutsertaan SALAKU dalam ajang tersebut tidak terlepas dari dukungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI melalui program pemberdayaan BRI UMKM EXPORT.

SALAKU merupakan UMKM asal Bekasi yang telah berdiri sejak 2016 dan mengembangkan inovasi berbasis salak dengan konsep zero waste, menghadirkan camilan sehat seperti cookies sagu gluten free sekaligus membuka nilai tambah dari komoditas lokal.

Melalui program pemberdayaan BRI, SALAKU menjadi bagian dari proses kurasi dan pendampingan yang memperkuat fondasi bisnis, mulai dari kualitas produk, pengembangan kemasan, hingga kesiapan produksi untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Proses ini kemudian dilanjutkan melalui pelatihan ekspor yang membekali pelaku usaha dengan pemahaman terkait standar internasional serta strategi penetrasi pasar.

Pemilik SALAKU Shelly mengungkapkan bahwa usaha ini dibangun melalui proses panjang yang penuh tantangan, mulai dari keterbatasan produksi hingga membangun pemahaman pasar terhadap produk berbasis salak.