Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

WIKA Rombak Direksi dan Komisaris, Ini Susunan Terbarunya

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |08:09 WIB
WIKA Rombak Direksi dan Komisaris, Ini Susunan Terbarunya
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) melakukan perombakan pada jajaran direksi dan komisaris. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) melakukan perombakan pada jajaran direksi dan komisaris yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 di Wika Tower, Jakarta.

“Dewan Komisaris: Komisaris Utama Apri Artoto, Komisaris Independen Suryo Hasporo Tri Utomo, Komisaris Independen Adityawarman, Komisaris Independen Harris Arthur Hedar, dan Komisaris Suwarta,” demikian pembacaan Surat Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam RUPST tersebut, Selasa (12/5/2026).

Dari nama-nama tersebut, Harris Arthur Hedar yang juga Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Komisaris Independen WIKA.

Pembacaan Surat Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam RUPST juga mengumumkan jajaran direksi baru PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Mereka ialah Direktur Utama Ketut Pasek Senjaya Putra, Direktur Manajemen SDM dan Transformasi Hadjar Seti Adji, serta Direktur Operasi I Hananto Aji.

Selain itu, RUPST juga menetapkan Direktur Operasi II Sonny Setyadhy, Direktur Manajemen Risiko dan Legal Vera Kirana, serta Direktur Keuangan Mulyadi.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) membahas sejumlah agenda. Pertama, rapat membahas persetujuan laporan tahunan/keuangan 2025 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).

Selanjutnya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) membahas laporan mengenai penggunaan dana PMN, perubahan anggaran dasar, dan rencana perombakan susunan direksi-komisaris.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/320/3211069//kereta_cepat-coGe_large.jpg
Rugi Rp1,8 Triliun, Wijaya Karya Bakal Ditarik dari Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/278/3188568//saham-bIXy_large.jpg
Wijaya Karya Tunda Bayar Bunga Utang, BEI Lanjutkan Suspensi Saham WIKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/320/3154349//proyek_tol-nsfF_large.jpg
Bangun Jalan Nasional dengan Metode Cakar Ayam, Ini Penampakannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/470/3142880//jalan_satwa-Pp4z_large.jpg
Progres Terbaru Pembangunan 2 Jembatan Satwa di Tol IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/278/3135170//wika_utang-3CjM_large.jpg
Utang WIKA Turun Rp1,4 Triliun pada Kuartal I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/320/3133545//wika_beri_apresiasi-PUFK_large.jpg
WIKA Apresiasi Inovasi Bisnis yang Berkelanjutan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement