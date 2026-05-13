Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

BRI Catatkan Profitabilitas Solid dengan ROE dan ROA Naik pada Triwulan I-2026

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |19:23 WIB
BRI Catatkan Profitabilitas Solid dengan ROE dan ROA Naik pada Triwulan I-2026
BRI terus mencatatkan peningkatan nilai tambah bagi pemegang saham. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mencatatkan peningkatan nilai tambah bagi pemegang saham, di tengah kondisi ekonomi global yang masih diwarnai risiko geopolitik. Kinerja tersebut sejalan dengan implementasi transformasi BRIvolution Reignite yang telah berjalan dalam satu tahun terakhir.

Dalam Press Conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan I-2026 di Kantor Pusat BRI pada Kamis (30/4/2026), Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa kombinasi dari perbaikan kualitas aset dan efisiensi biaya mendorong peningkatan profitabilitas Perseroan. Return on Assets (ROA) tercatat meningkat menjadi 2,8 persen, sementara Return on Equity (ROE) naik dari 17,1 persen pada Triwulan I-2025 menjadi 18,4 persen pada Triwulan I-2026. 

“Pertumbuhan ini mencerminkan kemampuan BRI dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi kredit dan pengelolaan biaya dana yang semakin efisien. Di satu sisi, pertumbuhan kredit yang tetap kuat memberikan dorongan terhadap pendapatan bunga," kata Hery.

Sementara di sisi lain, lanjutnya, perbaikan struktur funding, khususnya peningkatan CASA, turut menekan cost of fund. Secara keseluruhan, BRI tidak hanya tumbuh, namun juga mampu menjaga kualitas pertumbuhan. 

Tercatat, hingga Triwulan I-2026, total aset BRI mencapai Rp2.250 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara year-on-year (YoY). Di sisi intermediasi, penyaluran kredit dan pembiayaan juga menunjukkan pertumbuhan yang solid, meningkat 13,7 persen YoY menjadi Rp1.562 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/11/3218143//pegadaian_operasi_katarak_gratis-DRCQ_large.jpeg
Pegadaian Gelar Operasi Katarak Gratis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/16/3218159//huawei_watch_fit_5_series-AJHD_large.jpg
HUAWEI WATCH FIT 5 Series Bawa Diabetes Risk Study dan Ultra Sports Tracking
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/11/3218131//pgn_perkuat_resiliensi_dan_infrastruktur_untuk_ketahanan_energi_nasional-aWNB_large.jpeg
HUT ke-61, PGN Perkuat Resiliensi dan Infrastruktur untuk Ketahanan Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/11/3217994//pt_pegadaian_kantor_wilayah_xi_semarang-dy8j_large.jpeg
Ajak Gen-Z Lebih Inovatif, Pegadaian Semarang Luncurkan BCC 2026 di UNNES
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/11/3217921//pgn_buktikan_ketangguhan_pengelolaan_infrastruktur_gas_bumi-rlVF_large.jpeg
PGN Raih ISO 55001, Bukti Ketangguhan Pengelolaan Infrastruktur Gas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/11/3217839//pegadaian_bema_2026-dDcL_large.jpeg
Pegadaian Raih Predikat Best of the Best di BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement