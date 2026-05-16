HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta Purbaya Minta WNI Bawa Balik Harta Kekayaan dari Luar Negeri 

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |08:15 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan waktu enam bulan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyimpan harta kekayaan di luar negeri untuk mengembalikan hartanya. 

"Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri enggak cepat-cepat dimasukin, saya kasih waktu sampai akhir tahun kalau ketahuan enggak dimasukin saya sikat. Saya kasih waktu lah 6 bulan ke depan," kata Purbaya di Jakarta, Senin 11 Mei 2026.

Berikut fakta-fakta Purbaya minta WNI bawa balik harta kAmbekayaan dari Luar Negeri yang dirangkum Okezone, Sabtu (16/5/2026). 

1. Purbaya Ambil Tindakan Hukum

Purbaya mengancam akan mengambil tindakan hukum jika hingga akhir tahun aset-aset tersebut masih terparkir di luar negeri tanpa ada upaya masuk ke sistem keuangan nasional.

"Jadi punya uang di luar pun enggak akan bisa pakai bisnis di sini," kata Purbaya.

2. Tak Ada Lagi Tax Amnesty II

Sementara itu, Purbaya menegaskan tidak lagi menggulirkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty selama dirinya menjabat sebagai bendahara negara. 

Hal ini disampaikan guna memberikan kepastian hukum dan menjaga keadilan bagi wajib pajak yang selama ini telah patuh. Purbaya menilai Indonesia sudah cukup melakukan dua kali masa pengampunan pajak, yaitu pada tahun 2016 dan 2022.

"Selama saya menjadi Menteri Keuangan, saya tidak akan melakukan tax amnesty," tegas Purbaya.

 

