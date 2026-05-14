Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

40 Perusahaan Baja China Siap Patuh Pajak Usai Didatangi Tim Khusus, Purbaya: Jadi Legal

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |10:25 WIB
40 Perusahaan Baja China Siap Patuh Pajak Usai Didatangi Tim Khusus, Purbaya: Jadi Legal
40 Perusahaan Baja China Siap Patuh Pajak Usai Didatangi Tim Khusus, Purbaya: Jadi Legal (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, tim khusus gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menindaklanjuti temuan terkait 40 perusahaan baja asal China yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Setelah dilakukan kunjungan langsung, puluhan perusahaan tersebut menyatakan komitmennya untuk mengikuti regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Purbaya mengonfirmasi bahwa pihak otoritas pajak telah menjalin komunikasi intensif guna memastikan perusahaan-perusahaan tersebut segera melegalkan seluruh aspek perpajakannya.

"Itu pajak sudah bicara dengan mereka. Maksudnya mereka tentunya mau go legal," kata Purbaya di kawasan Kantor Pusat Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Hingga saat ini, Purbaya belum merinci total nilai kewajiban pajak yang telah disetorkan oleh ke-40 perusahaan baja tersebut ke kas negara. Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau pergerakan mereka secara ketat dan tidak ragu untuk melakukan pengejaran kembali jika komitmen tersebut tidak segera direalisasikan.

"Kita lihat seperti apa ke depannya. Kalau enggak ada gerakan lagi dari mereka ya sudah kita kejar lagi," tutur Purbaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/470/3218280/purbaya-bqMy_large.jpg
Purbaya Bertemu Bahlil, Siap Bangun Proyek Raksasa Pipa Gas dari Sumatera ke Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/320/3218267/menkeu_purbaya-ZF1B_large.jpg
Purbaya Bantu BI Stabilkan Rupiah, Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/320/3218224/prabowo-qPh0_large.png
Disaksikan Prabowo, Purbaya Terima Uang Rp10,2 Triliun dari Jaksa Agung Hasil Denda Satgas PKH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3218072/menkeu_purbaya-BISy_large.jpg
Respons Purbaya soal Surat Kadin China ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3218038/menkeu_purbaya-6FBI_large.jpeg
Purbaya Gelar Rapat Mendadak di Lobi Kemenkeu, Bahas Rupiah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3217999/purbaya-icGe_large.jpg
Sindir Ekonom, Purbaya: Mereka Tak Tahu Strategi Ekonomi Saya!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement